ООН сообщила об эвакуации около 500 человек с завода «Азовсталь»

Генсек ООН Гутерриш заявил, что с завода «Азовсталь» было эвакуировано около 500 человек

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, заблокированного российскими войсками. О каком периоде идет речь, генсек не уточнил, сообщает РИА Новости.

В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали в Мариуполе около 500 человек с завода «Азовсталь» и прилегающих территорий Антониу Гуттериш генеральный секретарь ООН

Он также выразил надежду на то, что число «гуманитарных пауз» для выхода мирных жителей увеличится благодаря координации Москвы и Киева.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), в свою очередь, сообщил, что за сутки из Мариуполя в село Безыменное были эвакуированы 518 человек. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР.

Подготовка к эвакуации

26 апреля стало известно, что в Кремле состоялась встреча Гуттериша с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров российский лидер одобрил участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

Позже генсек ООН посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции украинский лидер объявил, что страна готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали». Киев, отметил он, рассчитывает на то, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готов всячески этому содействовать».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не видит темы для переговоров по этой ситуации. Он напомнил, что Россия пообещала выпустить гражданских лиц с «Азовстали». «Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь. Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — отметил он.

28 апреля в ООН проинформировали, что провели контакты с Россией и Украиной и сформировали команду по эвакуации гражданских лиц с территории мариупольского завода.

Начало эвакуации

1 мая Минобороны РФ сообщило о том, что с «Азовстали» удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Для эвакуации мирных жителей был открыт гумкоридор и обеспечивался «режим тишины». Людей отвезли в Безыменное, предоставили им еду, ночлег и оказали необходимую помощь. Решившие отправиться в подконтрольные Киеву районы 69 человек были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

За 30 апреля и 1 мая с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали более 126 человек.

По словам представителя штаба операции по освобождению предприятия, по данным на 5 мая, в подземных помещениях комбината бойцы «Азова» могут удерживать более 200 человек, в их числе женщины, старики и дети.

Гуманитарный коридор

5 мая Министерство обороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора для эвакуации с «Азовстали» гражданских лиц 5, 6 и 7 мая. Она будет проводиться с 8:00 до 18:00 по московскому времени.

Вывод мирных граждан будет обеспечен в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы Минобороны России

Уточняется, что на этот период Вооруженные силы РФ и силы ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.