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Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

Генсек ООН Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских с комбината «Азовсталь»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук после встречи Зеленского с Гутерришем заявила о начале подготовки к эвакуации гражданских с «Азовстали».

Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из «Азовстали». Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию

Ирина ВерещукВице-премьер Украины

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

Переговоры по эвакуации

Президент Украины в ходе пресс-конференции с генсеком ООН заявил, что страна готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали». По его словам, Киев рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение провести переговоры по эвакуации людей с «Азовстали». По его словам, российская сторона не видит темы для переговоров по этой ситуации.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ясно сказал о том, что гражданские лица могут выйти с «Азовстали», а военные — сложить оружие.

Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь. Что может быть темой для переговоров в этом случае?

Дмитрий ПесковПресс-секретарь Кремля

Отмена штурма

21 апреля Путин в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, глава государства приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе, так как основная цель уже достигнута, бандеровцы заблокированы в промышленных зонах и оттуда никуда не денутся.

Их единственный выход, по словам главы республики, — сдаться в плен. Кадыров выразил надежду, что у украинских военнослужащих «хватит для этого благоразумия».

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поддержал решение президента России отменить штурм мариупольского завода «Азовсталь».

По его словам, украинская сторона могла бы еще месяц назад «выйти из окопов» и осознать, что спецоперация России не нацелена на человеческие жертвы. Он считает, что если бы военные подняли белый флаг раньше, жертв было бы значительно меньше.

Это решение совершенно соответствует смыслу и духу военной спецоперации, она не нацелена на гражданских людей, на большие человеческие жертвы. Она решает совершенно другие задачи

Константин КосачевВице-спикер Совета Федерации

Срыв гуманитарной операции

25 апреля в Минобороны России сообщили, что российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь», чтобы дать возможность выйти находящимся там гражданским лицам.

Однако позже начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев обвинил киевские власти в срыве гуманитарной операции. Отмечается, что открытым Россией коридором никто не воспользовался.

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По словам Мизинцева, с одной стороны, официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой, — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и не принимают никаких практических мер по эвакуации людей.

Путин на встрече с Гуттеришем заявил, что удерживание мирного населения Вооруженными силами Украины (ВСУ) на «Азовстали» является преступлением.

Это просто преступление — удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье «Азовстали»

Владимир ПутинПрезидент России

Команда по эвакуации

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что управление организации по гуманитарным вопросам провело контакты с Россией и Украиной и сформировало команду для подготовки к операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Также известно что российский президент одобрил участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

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По словам Стефана Дюжаррика, официального представителя генсека ООН, политик согласился на привлечение международных организаций к эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.

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Марина Совина
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