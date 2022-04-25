В Минобороны заявили о срыве Киевом гуманитарной операции на «Азовстали»

Мизинцев сообщил, что Киев 25 апреля сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

Киевские власти сорвали гуманитарную операцию на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, открытым в понедельник, 25 апреля, Россией коридором никто не воспользовался. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Как отметил Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и не принимают никаких практических мер по эвакуации людей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от комбината «Азовсталь», чтобы дать возможность выйти находящимся там гражданским лицам.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко высказался о приостановке боевых действий для выхода гражданских лиц из мариупольского комбината «Азовсталь». Он назвал подобное решение большим жестом доброй воли Москвы.