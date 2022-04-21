В Совфеде прокомментировали решение Путина отменить штурм «Азовстали»

Сенатор Косачев заявил, что украинская сторона могла бы еще месяц назад «выйти из окопов»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поддержал решение президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода «Азовсталь». Об этом он сообщил в фире Первого канала, передает РИА Новости.

По словам сенатора, украинская сторона могла бы еще месяц назад «выйти из окопов» и осознать, что спецоперация России не нацелена на человеческие жертвы. Если бы военные подняли белый флаг раньше, жертв было бы значительно меньше, считает Косачев.

«Это решение совершенно соответствует смыслу и духу военной спецоперации, она не нацелена на гражданских людей, на большие человеческие жертвы. Она решает совершенно другие задачи», — сказал он.

21 апреля Путин в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.