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Генсек ООН встретился с Путиным

Генсек ООН Гуттериш встретился с президентом России Путиным

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в офисе генсека ООН, передает РИА Новости.

Как отметил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, Гутерриш встретился с Путиным в Москве. По его данным, встреча политиков в формате тет-а-тет «вот-вот завершится».

Ранее стало известно, что российский президент поговорит с генсеком ООН о том, что происходит на Украине. Гутерриш также заявлял о намерении обсудить с российскими властями шаги для помощи мирным гражданам на охваченных конфликтом территориях. Помимо этого, генсек призвал создать условия для прекращения огня на Украине.

О намерении политиков провести переговоры в Кремле сообщалось 22 апреля. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что генсек ООН приедет в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.

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Варвара Кошечкина
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