В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»

Песков заявил, что Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение провести переговоры по эвакуации людей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, Кремль не видит темы для переговоров по этой ситуации. Его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ясно сказал о том, что гражданские лица могут выйти с «Азовстали», а военные — сложить оружие. «Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — добавил он. «Что может быть темой для переговоров в этом случае?», — заключил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе. По его словам, Киев рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать».