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Подсчитано число удерживаемых на «Азовстали» мирных жителей

РИА Новости: в подземных помещениях «Азовстали» могут удерживать более 200 мирных граждан

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В подземных помещениях металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут удерживать еще более 200 мирных граждан. Об этом РИА Новости сообщил представитель штабам операции по освобождению предприятия.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на реализацию 1 мая инициативы России по вызволению с территории «Азовстали» более сотни человек, ситуация там остается сложной.

«Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — пояснил источник.

Вечером 4 мая Минобороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 (мск). В этот период Вооруженные силы России вместе с силами ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

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Марина Совина
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