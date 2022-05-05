Подсчитано число удерживаемых на «Азовстали» мирных жителей

РИА Новости: в подземных помещениях «Азовстали» могут удерживать более 200 мирных граждан

В подземных помещениях металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут удерживать еще более 200 мирных граждан. Об этом РИА Новости сообщил представитель штабам операции по освобождению предприятия.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на реализацию 1 мая инициативы России по вызволению с территории «Азовстали» более сотни человек, ситуация там остается сложной.

«Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — пояснил источник.

Вечером 4 мая Минобороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 (мск). В этот период Вооруженные силы России вместе с силами ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

