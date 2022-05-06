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Первая группа мирных жителей вышла с «Азовстали»

Группа мирных жителей из 12 человек вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Первая группа мирных жителей воспользовалась открытым рано утром гуманитарным коридором и вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщают «Известия».

По информации РИА Новости, предприятие покинули 12 человек. Telegram-канал газеты «Комсомольская правда» утверждает, что в том числе с территории предприятия эвакуировали четырех детей.

Как сообщает корреспондент, мирных жителей вывезли на автобусе. За предприятием их будет ждать еще одно транспортное средство, более вместительное.

Днем 6 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории мариупольского завода «Азовсталь», блокированного российскими войсками. Министерство обороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь».

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Варвара Кошечкина
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