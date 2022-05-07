Минобороны России рассказало о ходе эвакуации на «Азовстали»

Минобороны России сообщило, что за день с завода «Азовстали» эвакуировали 50 человек

Минобороны России рассказало о ходе эвакуации на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Заявление межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию передает РИА Новости.

По данным ведомства, за день были спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), людей доставят в избранные места временного размещения. При этом, по данным корреспондента ТАСС, а также представителя Донецкой народной республики (ДНР), в пятницу с территории завода вывезли 51 гражданское лицо.

В штабе добавили, что гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая. Кроме того, Министерство обороны показало кадры эвакуации гражданских лиц с территории завода.

Минобороны России

Ранее сообщалось, что гуманитарный коридор будет открыт 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 по московскому времени. На этот период Вооруженные силы РФ и силы ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

Участие международных организаций в эвакуации

В то же время Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что с территории Азовстали эвакуировали около 500 человек. О каком именно периоде идет речь, он не уточнил.

Президент России Владимир Путин одобрил участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» после беседы с Гутерришем, которая состоялась в Кремле 26 апреля. Позже генсек ООН также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

28 апреля в ООН сообщили, что провели контакты с Россией и Украиной и сформировали команду по эвакуации гражданских лиц с территории мариупольского завода.

Уже 1 мая Минобороны РФ рассказало, что с «Азовстали» удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Для этого был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины. Людей отвезли в Безыменное, предоставили им еду, ночлег и оказали необходимую помощь. Еще 69 человек решили отправиться в подконтрольные Киеву районы, их передали представителям ООН и МККК.

Дополнительных приказов по поводу «Азовстали» не было

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин не отдавал дополнительных приказов, связанных с ситуацией вокруг завода. Вопрос о том, были ли какие-то изменения в приказ отменить штурм завода, представитель Кремля переадресовал в Минобороны.

21 апреля Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Он уточнил, что данным решением хочет сохранить жизнь российских военнослужащих. Позже глава государства гарантировал жизнь всем сложившим оружие на территории предприятия. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов в Мариуполе были полностью заблокированы на территории завода.

