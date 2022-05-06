Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о дополнительных приказах Путина по «Азовстали»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не отдавал дополнительных приказов по «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не отдавал дополнительных приказов, связанных с ситуацией вокруг завода «Азовсталь» в Мариуполе. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мне неизвестно ни о каких изменениях», — сказал пресс-секретарь главы государства. Вопрос о том, были ли какие-то изменения в приказ отменить штурм завода, представитель Кремля переадресовал в Минобороны.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Он уточнил, что данным решением хочет сохранить жизнь российских военнослужащих. Позже глава государства гарантировал жизнь всем сложившим оружие на территории предприятия.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг штурм «Азовстали». Пресс-секретарь президента объяснил, что ситуация в районе завода обострилась в связи с тем, что боевики выходят на боевые позиции, однако их активность подавляется российскими войсками.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов в Мариуполе были полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Большинство жителей Польши поддержали ввод войск на Украину
Россияне назвали критерии идеальной работы
Европа определилась со сроком договоренностей о запрете на российскую нефть
Spiegel удалило материал об эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»
ФСБ раскрыла архивы о преступлениях нацистов в оккупированном Севастополе
Приложения НТВ удалили из App Store
Шольц проведет встречу с Макроном в Берлине 9 мая
В Москве пропали туристы из Ирана
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в жестоком избиении и изнасиловании
В России запретили «Зеленого слоника»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.