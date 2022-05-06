Кремль ответил на вопрос о дополнительных приказах Путина по «Азовстали»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин не отдавал дополнительных приказов по «Азовстали»

Президент России Владимир Путин не отдавал дополнительных приказов, связанных с ситуацией вокруг завода «Азовсталь» в Мариуполе. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мне неизвестно ни о каких изменениях», — сказал пресс-секретарь главы государства. Вопрос о том, были ли какие-то изменения в приказ отменить штурм завода, представитель Кремля переадресовал в Минобороны.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Он уточнил, что данным решением хочет сохранить жизнь российских военнослужащих. Позже глава государства гарантировал жизнь всем сложившим оружие на территории предприятия.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг штурм «Азовстали». Пресс-секретарь президента объяснил, что ситуация в районе завода обострилась в связи с тем, что боевики выходят на боевые позиции, однако их активность подавляется российскими войсками.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов в Мариуполе были полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь».

