В Кремле опровергли штурм завода «Азовсталь»

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе

Ситуация в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе обострилась из-за того, что боевики выходят на боевые позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, опровергая информацию о штурме предприятия, передает ТАСС.

Он добавил, что активность боевиков подавляется российскими войсками.

Штурм завода не производится согласно приказу, который ранее отдал Путин, отметил представитель Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов заблокированы на территории «Азовстали». По его словам, российские военные пытаются убедить их сложить оружие и выйти с территории предприятия.

28 апреля Путин гарантировал жизнь всем, кто находится на территории «Азовстали» при условии, если они сложат оружие. Президент отметил, что сдаться украинским войскам не позволяют киевские власти.

21 апреля Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий назвал его нецелесообразным и подчеркнул, что руководствуется соображениями сохранения жизней российских военных.