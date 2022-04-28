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Названо число иностранных наемников на Украине

Захарова заявила, что на Украине находятся около семи тысяч иностранных наемников

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В боевых действиях на территории Украины принимают участие порядка семи тысяч иностранных наемников. Такое число назвали в Министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, всего на Украине замечены наемники из 63 стран. По ее словам, они приехали как из европейских государств, например, из Польши, Британии и Румынии, так и из США, Канады и Грузии.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет. Глава государства пообещал, что в скором времени Минобороны покажет часть наемников, задержанных в ходе спецоперации.

Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил, что во Львовскую область переброшены специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS).

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Варвара Кошечкина
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