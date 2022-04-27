Президент Путин пообещал показать пойманных на Украине иностранных наемников

Число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства пообещал, что в скором времени Минобороны покажет часть наемников, задержанных в ходе спецоперации. Он также добавил, что 25 апреля присутстсвовал на коллегии генпрокуратуры и поднял вопрос «о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников».

«Их там все больше и больше на Украине появляется», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать». Он отметил, что у Москвы есть все инструменты, чтобы молниеносно ответить тем, кто будет создавать для страны неприемлемые угрозы стратегической характера.