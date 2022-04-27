Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин пообещал показать пойманных на Украине иностранных наемников

Президент Путин пообещал показать пойманных на Украине иностранных наемников

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства пообещал, что в скором времени Минобороны покажет часть наемников, задержанных в ходе спецоперации. Он также добавил, что 25 апреля присутстсвовал на коллегии генпрокуратуры и поднял вопрос «о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников».

«Их там все больше и больше на Украине появляется», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать». Он отметил, что у Москвы есть все инструменты, чтобы молниеносно ответить тем, кто будет создавать для страны неприемлемые угрозы стратегической характера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия начала отключать европейские страны от газа
Россиянам рассказали об опасности чая для некоторых людей
Отказавшемуся возвращаться в ЦСКА баскетболисту пригрозили судом
Путин дал совет Западу
Адвокат рассказал о состоянии вернувшегося в Россию летчика Ярошенко
Найден новый способ переработки стекла
Собчак раскрыла подробности воспитания сына
Путин пообещал обеспечить безопасность журналистов
Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать»
Бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко запросили 17 лет за взятки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.