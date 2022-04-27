Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать»

Президент Путин пообещал «использовать, если потребуется» вооружение России

У России есть вооружение, которым можно похвастаться, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Но мы не будем хвастаться, мы будем использовать, если потребуется», — добавил глава государства.

По словам Путина, у России есть все инструменты, чтобы молниеносно ответить тем, кто будет создавать для страны неприемлемые угрозы стратегического характера. «И хочу, чтобы все об этом знали — все решения у нас на этот счет приняты!» — добавил президент.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

