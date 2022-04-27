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Путин пообещал молниеносные удары в ответ на вмешательство в ситуацию на Украине

Президент Путин пообещал молниеносные удары в ответ на вмешательство в ситуацию на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

В случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут молниеносными. Об этом заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля на официальном сайте.

По словам главы государства, при создании для России угрозы страна использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей в Петербурге.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать — они будут создавать для нас неприемлемые угрозы стратегического характера», — сказал Путин.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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