Минобороны России подтвердило завершение эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

МО РФ: эвакуация мирных граждан с «Азовстали» завершена, удалось спасти 51 человека

Минобороны России при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева. По его словам, удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.

«За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 года — одного человека», — сообщил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, каждому из эвакуированных была обеспечена безопасность, а также оказана медицинская и психологическая помощь. Отмечается, что все вызволенные были направлены в выбранные ими места временного размещения.

Ранее об эвакуации всех женщин, детей и пожилых с «Азовстали» заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Приказ президента выполнен: все женщины, дети и люди пожилого возраста из "Азовстали" эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала Верещук.

Минобороны России ранее также опубликовало кадры эвакуации гражданских лиц с территории завода.