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В ЮВО опровергли данные о выходе с «Азовстали» украинских военных с белым флагом

Представитель ЮВО сообщил, что украинские военные не выходили с «Азовстали» с белым флагом

Фото: Reuters

Представитель Южного военного округа (ЮВО) опроверг данные о том, что украинские военные вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода», — заявил собеседник агентства.

7 мая основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. По его словам, бойцы ВСУ вышли на главную дорогу, им навстречу выдвинулись российские военные в качестве парламентеров.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о выполненном приказе президента Владимира Зеленского по эвакуации мирных жителей с территории мариупольского завода «Азовсталь». Минобороны России подтвердило эту информацию. По словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева, удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.

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Марина Совина
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