В ДНР рассказали о вероятном нахождении на «Азовстали» старших офицеров с Запада

Советник главы ДНР Гагин заявил, что на «Азовстали» находятся старшие офицеры с Запада

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал о том, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вероятно, находятся старшие офицеры с Запада. Его слова передает РИА Новости.

«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских», — заявил Гагин. По его словам, об этом заявляют боевики полка «Азов», а также попавшие в плен, сложившие оружие, а также вышедшие с территории мирные жители. «То есть мы об этом можем судить со слов», — пояснил он.

Кроме того, об этом косвенно свидетельствуют попытки деблокировать бойцов «Азова» на заводе, а также стремление представителей западных стран договориться. «В частности частые звонки, частые просьбы того же самого президента [Франции Эммануэля] Макрона», — напомнил Гагин. Он предположил, что наемники могут быть «как минимум» из США, Великобритании, Франции.

Ранее Ян Гагин заявил, что значительный процент переданного Украине западного оружия является «утилем». Он пояснил, что какие-то изделия оказались с истекшим сроком хранения, либо не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях.