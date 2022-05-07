В ДНР оценили переданное Украине западное оружие

Представитель ДНР Гагин оценил переданное Украине западное оружие как «утиль»

Значительный процент переданного Украине западного оружия является «утилем». Такую оценку РИА Новости дал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Он пояснил, что какие-то изделия оказались с истекшим сроком хранения, либо не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях. «Процент срабатывания там невелик», — заявил Гагин, добавив, что это может быть связано как с неумением украинских военных работать с техникой, так и с возможной «утилизацией Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной помощи».

6 мая стало известно, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о поставках военной помощи для Украины по ленд-лизу в День Победы 9 мая. При этом соответствующий законопроект был подготовлен для рассмотрения Конгрессом США еще в начале 2022 года, до начала российской спецоперации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что транспорт, доставляющий из стран НАТО оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), является законной целью для российских войск. По его словам, Россия имеет полное право уничтожать любые транспортные объекты Североатлантического альянса, доставляющие на Украину не только оружие и амуницию, но и любые материальные средства, которые идут на нужды ВСУ.