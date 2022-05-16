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Минобороны заявило о договоренности с ВСУ в районе «Азовстали»

Минобороны России заявило о достигнутой договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство обороны России заявило, что с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории предприятия «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС.

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — заявили в оборонном ведомстве.

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Ранее украинские военные, вышедшие с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры. По словам, основателя батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ходаковского, девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части украинских военнослужащих.

16 мая Ходаковский сообщил, что десять военных Украины, которые находились на территории «Азовстали», вышли из тоннеля и сдались в плен.

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Никита Абрамов
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