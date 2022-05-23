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МИД России допустил обсуждение с Киевом обмена пленных с «Азовстали»

Замглавы МИД Руденко допустил переговоры по обмену пленных солдат ВСУ с «Азовстали»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не исключается. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», — заявил Руденко и добавил, что этот вопрос находится не в его компетенции.

Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» 20 мая. В общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сдавшиеся бойцы находятся на территории Донецкой народной республики.

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Варвара Кошечкина
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