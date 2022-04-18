Минобороны опубликовало данные погибших в ходе спецоперации украинских военных

Минобороны впервые опубликовало список с данными погибших во время спецоперации бойцов ВСУ

Минобороны России впервые опубликовало список с персональными данными погибших во время специальной операции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 18 апреля, говорится в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В нем содержатся даты рождения, военные специальности и должности, номера воинских частей, а также обстоятельства гибели. Список разбит на две большие группы, в которых три и четыре части соответственно.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что военное ведомство располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, национальной гвардии и прибывших иностранных наемников. По данным российского ведомства, на сегодняшний день реальные задокументированные потери со стороны Украины составляют 23 367 человек.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — уточняется в заявлении.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Ранее 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что ВСУ в боях с силами Луганской народной республики за последние сутки потеряли еще 12 человек.