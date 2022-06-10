Названы места самых ожесточенных боев в Донбассе

Басурин: самые ожесточенные бои ведутся в районе Славянска, Северодонецка и Лисичанска

Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал места самых ожесточенных боев в Донбассе, передает ТАСС.

По словам Басурина, наиболее ожесточенные столкновения ведутся в районе Славянска, Северодонецка и Лисичанска.

Ранее Донецк заявил, что силы ДНР, Луганской народной республики и российская армия продвигаются в сторону Славянска. Под контролем сил ДНР находятся 235 населенных пунктов, в том числе Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области и Херсонскую область.