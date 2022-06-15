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Зеленский признал «болезненные» потери ВСУ

Зеленский заявил о «болезненных» потерях Вооруженных сил Украины

Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе и Харьковской области. Его слова передает РИА Новости.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — признал он, добавив, что такая же ситуация складывается и в Харьковской области.

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Сегодня

11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России высказался о количестве потерь ВСУ. По его словам, в начале конфликта в среднем погибали 100 человек в сутки. Всего, утверждает он, с начала спецоперации украинские войска потеряли около 10 тысяч бойцов.

≈10 тысяч бойцов

потеряла Украина в ходе спецоперации

«Неизбежные» потери

13 июня министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ввиду высоких потерь ВСУ Киев отправляет на передовую необученных молодых солдат. Об этом он сообщил в беседе с Economist. Издание отметило, что для замены погибших бойцов Киев отправляет в зоны боевых действий неподготовленных украинцев из добровольческих подразделений.

«А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую <…> и умирают», — ответил Резников на просьбу журналиста прояснить ситуацию с жалобами возвратившихся бойцов на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов. По словам главы Минобороны, такое развитие событий является «неизбежным».

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9 июня Резников констатировал тяжелую ситуацию с потерями украинских военных. Он заявил, украинская армия ежедневно теряет до сотни бойцов убитыми.

Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными

Алексей Резниковминистр обороны Украины

В тот же день издание Independent получило отчет американской разведки касательно спецоперации. Американские аналитики сочли, что положение ВСУ является катастрофическим — украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. В документе говорится, что российские военные имеют двадцатикратное преимущество в количестве артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ситуация для группировки ВСУ в Донбассе осложняется еще и тем, что у них практически исчерпаны запасы боеприпасов.

Необязательные потери

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев неоднократно говорил, что Россия гарантирует жизнь и надлежащее обращение бойцам ВСУ, если они сдадутся в плен. «Российская Федерация гарантирует соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», — сказал, в частности, представитель Минобороны, обращаясь к находящимся на заводе «Азот» в Северодонецке украинским военным.

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14 июня Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Стороны передали по 56 тел. Об этом стало известно военному корреспонденту Ирине Куксенковой. По словам военкора, обмен происходил на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

7 июня стороны передали друг другу тела погибших по формуле «50 на 50». О первом обмене Куксенкова сообщала 4 июня, тогда стороны обменяли по 160 тел.

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Марина Совина
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