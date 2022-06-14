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Россия гарантировала жизнь сдавшимся на заводе «Азот» украинским военным

В Минобороны заявили, что Россия гарантирует жизнь сдавшимся на «Азоте» украинским военным

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия гарантирует жизнь и надлежащее обращение бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся на заводе «Азот» в Северодонецке, если они сдадутся в плен. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, слова которого передает РИА Новости.

«Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», — сказал представитель Минобороны России.

Мизинцев подчеркнул, что о готовности к началу гуманитарной операции Украина должна сигнализировать поднятием белых флагов. Соответствующее заявление Минобороны передается украинской стороне через вице-премьера правительства страны Ирину Верещук.

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14 июня ведомство анонсировало организацию гумкоридора для эвакуации гражданских лиц с химкомбината «Азот». По словам Мизинцева, эвакуированных людей доставят в пункты временного размещения.

При этом представитель Минобороны заявил, что под прикрытием эвакуации гражданских украинские власти собираются вывезти с территории «Азот» солдат ВСУ. Он напомнил, что эта ситуация повторят действия Киева на мариупольском заводе «Азовсталь».

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Константин Лысяков
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