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Минобороны заявило о планируемой провокации на заводе «Азот» в Северодонецке

МО РФ заявило о планах Киева вывести с «Азота» солдат под прикрытием эвакуации гражданских
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Киевские власти планируют вывести с территории завода «Азот» в Северодонецке солдат под прикрытием эвакуации мирных граждан. О готовящейся провокации рассказал журналистам во вторник, 14 июня, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны России пояснил, что данная ситуация повторяет сценарий действий Киева на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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По словам Мизинцева, украинская сторона обратилась к России с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации женщин, детей и пожилых граждан, находящихся на «Азоте», на подконтрольную Киеву территорию в Лисичанске. «Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения мариупольского сценария», — сказал представитель Минобороны.

По мнению Мизинцева, мирных жителей используют в данной ситуации в качестве «живого щита».

9 июня российское ведомство сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию с обстрелом Змиевской ТЭС.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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