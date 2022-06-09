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В Минобороны заявили о планах ВСУ обстрелять Змиевскую ТЭС

Минобороны России заявило, ВСУ готовит провокацию с обстрелом Змиевской ТЭС
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС, чтобы обвинить в этом российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается на сайте Минобороны России.

По словам Мизинцева, разрушение сооружений на станции оставит без электроэнергии население Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.

Кроме того, генерал-полковник рассказал, что украинские военные заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра) на заводе «Азот» в Северодонецке и химкомбинате в Авдеевке и намерены взорвать их при отступлении. Информация о готовящихся провокациях получена от пленных украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны России заявило о подготовке сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) провокации с химическими веществами в украинском городе Сумы. По данным ведомства, украинские военные получили костюмы химической защиты, с ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

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Марина Совина
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