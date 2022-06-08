Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах

Минобороны РФ заявило, что СБУ готовит провокацию с химическими веществами в Сумах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство обороны России заявило о подготовке сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) провокации с химическими веществами в украинском городе Сумы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По словам Мизинцева, украинской стороной планируется, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары из Сумской области по приграничным районам России. «После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — рассказал он.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лидер «Справедливой России — За правду» Миронов попал в ДТП с курьером в Москве
Пушилин заверил в скором формировании нового правительства ДНР
Врач назвала четыре простых способа для женщин не набрать вес снова после диеты
Безруков назвал стоимость обучения на актера в Москве
Байден вновь оступился при подъеме на борт номер один
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах
В Турции предупредили о последствиях закрытия неба для России
Депутат ДНР назвал причину для возможного перемещения линии фронта к Днепру
Президент Ирана захотел помочь в решении украинского конфликта
Минэкономразвития отметило замедление годовой инфляции в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.