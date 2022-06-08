Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах
Минобороны РФ заявило, что СБУ готовит провокацию с химическими веществами в Сумах
Министерство обороны России заявило о подготовке сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) провокации с химическими веществами в украинском городе Сумы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.
По словам Мизинцева, украинской стороной планируется, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары из Сумской области по приграничным районам России. «После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — рассказал он.