В России предупредили об украинских провокациях с использованием химвеществ

Постпред Шульгин предупредил ОЗХО об украинских провокациях с использованием химвеществ

Россия предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о возможности украинских провокаций с использованием химических веществ. Об этом сообщил посол страны в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за последнее время российская сторона направила 12 вербальный нот с подробной информацией, где указаны места и способы предполагаемых провокаций со стороны Украины.

Шульгин уточнил, что Россия настаивает на безотлагательном распространении нот среди всех стран ОЗХО. Вместе с тем он подчеркнул, что эту информацию «они внимательно изучают».

23 апреля в Минобороны сообщили, что зафиксировали на Украине химическую атаку на российские войска с беспилотника. По данным ведомства, атака произошла 21 апреля. На позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, содержащими токсичное вещество, уточнили в министерстве обороны.