Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предупредили об украинских провокациях с использованием химвеществ

Постпред Шульгин предупредил ОЗХО об украинских провокациях с использованием химвеществ

Фото: Reuters

Россия предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о возможности украинских провокаций с использованием химических веществ. Об этом сообщил посол страны в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за последнее время российская сторона направила 12 вербальный нот с подробной информацией, где указаны места и способы предполагаемых провокаций со стороны Украины.

Шульгин уточнил, что Россия настаивает на безотлагательном распространении нот среди всех стран ОЗХО. Вместе с тем он подчеркнул, что эту информацию «они внимательно изучают».

23 апреля в Минобороны сообщили, что зафиксировали на Украине химическую атаку на российские войска с беспилотника. По данным ведомства, атака произошла 21 апреля. На позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, содержащими токсичное вещество, уточнили в министерстве обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Совфеде назвали сроки проведения референдумов о присоединении новых регионов
Жители Грозного потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе
Нежелание стран ЕС дать Украине статус кандидата на вступление в союз объяснили
В российском регионе столкнулись девять машин
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами
В ДНР заявили о блокировке канала снабжения украинской армии в Авдеевке
В России собрались приватизировать речные порты за 1 рубль
Звезда сериала «Кухня» опроверг слухи о своей госпитализации
«Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний «Циркона»
Минобороны заявило о перехвате ракет украинских РСЗО «Смерч»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.