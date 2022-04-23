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В Минобороны заявили о химической атаке на российские войска с беспилотника

Начальник войск РХБЗ Кириллов сообщил о химической атаке на войска РФ с беспилотника

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Минобороны России заявили, что зафиксировали на Украине химическую атаку на российские войска с беспилотника. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

По его словам, атака произошла 21 апреля. Кириллов утверждает, что на позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, содержащими токсичное вещество. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, добавил он. Содержимое ампул проанализируют в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России.

Кириллов также обвинил США в участии в этой атаке. Он напомнил, что Штаты единственная страна, применявшая все три вида оружия массового поражения, и заявил, что «киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины».

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что западные страны могут стремиться распространить деятельность обвинительного механизма ОЗХО на Украину.

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Антон Похиляк
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