Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России прокомментировали расследование об использовании химоружия на Украине

Постпред РФ Шульгин допустил, что Запад использует обвинительный механизм ОЗХО на Украине
Александр Шульгин

Александр Шульгин. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что западные страны могут стремиться распространить деятельность обвинительного механизма ОЗХО на Украину, сообщает ТАСС.

Шульгин заявил, что Россия не признает легитимность деятельности Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), которую создали «в нарушение положений Конвенции о запрещении химического оружия и в ущерб прерогативам СБ ООН». По его словам, структуру основали «как инструмент давления на Дамаск», следовательно, она не обладает универсальным характером. Поэтому нет причин обращаться к ГРИ на фоне событий на Украине.

Материалы по теме:
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022
«Тела закопали на заднем дворе» Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
«Тела закопали на заднем дворе»Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
12 апреля 2022

Однако российский постпред допустил, что Запад «попытается исправить этот недочет» и использует обвинительный механизм ОЗХО «на другие неугодные им страны». Следственный комитет России вместе с правоохранительными органами ЛНР и ДНР и другими оперативными службами проводит собственные расследования инцидентов с использованием химоружия на Украине, прокомментировал Шульгин.

«Мы внимательно фиксируем все возможные случаи нарушения конвенции и будем и далее информировать о них ОЗХО», — заключил он.

Ранее в ДНР опровергли использование химоружия для штурма укреплений в Мариуполе. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения США о российском химоружии попыткой переключить внимание из-за скандала в мире с американскими биолабораториями. До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
Пригожин отреагировал на отъезд Пугачевой из России
В Минобороны сообщили о подготовке взрыва для обвинения России
Определились финалисты Кубка Гагарина
В России прокомментировали расследование об использовании химоружия на Украине
Спецоперацию России на Украине назвали сдерживающим экспансию НАТО фактором
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Европейские страны решили принять поэтапный запрет на российскую нефть
В США допустили выкуп российскими авиакомпаниями арендованных у Европы самолетов
Помощник президента России объяснил перевод оплаты за газ в рубли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.