В России прокомментировали расследование об использовании химоружия на Украине

Постпред РФ Шульгин допустил, что Запад использует обвинительный механизм ОЗХО на Украине

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что западные страны могут стремиться распространить деятельность обвинительного механизма ОЗХО на Украину, сообщает ТАСС.

Шульгин заявил, что Россия не признает легитимность деятельности Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), которую создали «в нарушение положений Конвенции о запрещении химического оружия и в ущерб прерогативам СБ ООН». По его словам, структуру основали «как инструмент давления на Дамаск», следовательно, она не обладает универсальным характером. Поэтому нет причин обращаться к ГРИ на фоне событий на Украине.

Однако российский постпред допустил, что Запад «попытается исправить этот недочет» и использует обвинительный механизм ОЗХО «на другие неугодные им страны». Следственный комитет России вместе с правоохранительными органами ЛНР и ДНР и другими оперативными службами проводит собственные расследования инцидентов с использованием химоружия на Украине, прокомментировал Шульгин.

«Мы внимательно фиксируем все возможные случаи нарушения конвенции и будем и далее информировать о них ОЗХО», — заключил он.

Ранее в ДНР опровергли использование химоружия для штурма укреплений в Мариуполе. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения США о российском химоружии попыткой переключить внимание из-за скандала в мире с американскими биолабораториями. До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия.