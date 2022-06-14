Минобороны анонсировало открытие гумкоридора для эвакуации с химкомбината «Азот»

Минобороны заявило об открытии Россией гумкоридора для эвакуации с завода «Азот» 15 июня

Россия в среду, 15 июня, с 8 утра до 8 вечера откроет гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с химкомбината «Азот», который находится в Северодонецке. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев, его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что гуманитарный коридор будет открыт в северном направлении — в город Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Вооруженные силы (ВС) России и формирования ЛНР гарантируют мирным жителям безопасную эвакуацию, подчеркнул Мизинцев.

По его словам, эвакуированных гражданских в составе гуманитарных колонн доставят в пункты временного размещения. Оборонное ведомство также предложило украинским формированиям на комбинате «Азот» сложить оружие и сдаться в плен.

В конце мая Министерство обороны открыло два морских гумкоридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. По словам Мизинцева, на тот момент в украинских портах оставались заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.