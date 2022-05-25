Минобороны откроет гумкоридоры в Черном и Азовском морях

Минобороны РФ откроет гумкоридоры для иностранных судов в Черном и Азовском морях

Минобороны России сообщило, что открывает два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

По словам начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, это будут полосы для безопасного движения судов, они будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени.

В Черном море будут открыты гумкоридоры протяженностью 80 миль и шириной три мили для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины. В Азовском море — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря.

Мизинцев отметил, что в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, которые не могут беспрепятственно выйти в отрытое море из-за угрозы обстрела с украинской стороны и высокой минной опасности.

25 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что из порта Мариуполя после разминирования смогли выйти пять иностранных судов. Ранее Минобороны России доложило, что мариупольский порт полностью разминирован и начал работать в обычном режиме. Саперы обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.