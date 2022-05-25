Из порта Мариуполя вышли пять иностранных судов

МИД РФ сообщил о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя после разминирования

Из порта Мариуполя после разминирования смогли выйти пять иностранных судов. Об этом РИА Новости сообщили в МИД.

Ранее Минобороны России доложило, что мариупольский порт полностью разминирован и начал работать в обычном режиме. Саперы Черноморского флота обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.