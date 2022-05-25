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Минобороны заявило о возобновлении работы порта Мариуполя в обычном режиме

Минобороны заявило о возобновлении работы морского порта в Мариуполе после разминирования

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Порт Мариуполя начал работать в обычном режиме. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны рассказали, что порт был полностью разминирован.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой народной республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — сообщил Конашенков.

Ранее сообщалось, что саперы Черноморского флота обследовали 134 сооружения. Они обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

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Боевые действия в Мариуполе начались в конце февраля 2022 года. В апреле Народная милиция Донецкой народной республики объявила о блокировке на территории завода «Азовсталь» большой группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Владимир Путин отдал приказ отменить штурм заводского комплекса и поручил сделать «так, чтобы муха не пролетела» с завода или на его территорию.

4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил о полном контроле города российскими военными. Сдача солдат ВСУ в плен началась 16 мая и завершилась 20 мая. С территории завода вышли 2439 военнослужащих.

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Валерий Розенберг
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