Минобороны России обратилось к шести государствам из-за судов в порту Мариуполя
Минобороны России обратилось к властям шести государств с призывом вывести суда из порта Мариуполя по гуманитарному коридору. Обращение озвучил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обращение направлено к властям Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции и Ямайки и к Международной морской организации.
«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов, (...) руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», — заявил Мизинцев.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что из порта Мариуполя после разминирования смогли выйти пять иностранных судов.
25 мая Минобороны заявило о возобновлении работы порта Мариуполя в обычном режиме.