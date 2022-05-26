Минобороны России обратилось к шести государствам из-за судов в порту Мариуполя

МО: Болгарии, Доминикане, Либерии, Панаме, Турции и Ямайке нужно вывести суда из Мариуполя

Минобороны заявило о возобновлении работы порта Мариуполя в обычном режиме

Начало событий в новости Минобороны заявило о возобновлении работы порта Мариуполя в обычном режиме

Минобороны России обратилось к властям шести государств с призывом вывести суда из порта Мариуполя по гуманитарному коридору. Обращение озвучил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Обращение направлено к властям Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции и Ямайки и к Международной морской организации.

«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов, (...) руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», — заявил Мизинцев.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что из порта Мариуполя после разминирования смогли выйти пять иностранных судов.

25 мая Минобороны заявило о возобновлении работы порта Мариуполя в обычном режиме.