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Российские саперы разминировали территорию порта Мариуполя

Минобороны России заявило о завершении разминирования территории Мариупольского порта

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские саперы полностью разминировали от взрывоопасных предметов участок побережья Азовского моря, прилегающий к порту Мариуполя. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, специалисты Черноморского флота обследовали 134 сооружения. Они обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские саперы проводят разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя с помощью роботов «Уран-6». По словам одного из инженеров отряда Международного противоминного центра, саперы находят боеприпасы, оставшиеся после боев, а также минометные мины.

Кроме того, Минобороны показало видео, как инженерные подразделения Вооруженных сил (ВС) России приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.

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Сергей Истомин
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