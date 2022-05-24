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Минобороны показало разминирование морского порта Мариуполя

МО РФ показало на видео разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя

Минобороны показало на видео, как инженерные подразделения Вооруженных сил России приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 24 мая.

В Минобороны пояснили, что российские саперы ведут работы в морском порту параллельно с разминированием территории завода «Азовсталь».

Саперы обезвреживают в Мариуполе неразорвавшиеся во время недавних боев боеприпасы, найденные мины подрываются на месте с применением накладных зарядов, указали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что все указанные работы проводят специалисты Международного противоминного центра. Саперы уже успели обследовать более 50 километров побережья Азовского моря и уничтожить свыше 300 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что МЧС Донецкой народной республики (ДНР) разминировало железнодорожный вокзал Мариуполя и начало восстанавливать пути.

Анна Щербакова
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