Минобороны показало разминирование морского порта Мариуполя

МО РФ показало на видео разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя

Минобороны показало на видео, как инженерные подразделения Вооруженных сил России приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам во вторник, 24 мая.

В Минобороны пояснили, что российские саперы ведут работы в морском порту параллельно с разминированием территории завода «Азовсталь».

Саперы обезвреживают в Мариуполе неразорвавшиеся во время недавних боев боеприпасы, найденные мины подрываются на месте с применением накладных зарядов, указали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что все указанные работы проводят специалисты Международного противоминного центра. Саперы уже успели обследовать более 50 километров побережья Азовского моря и уничтожить свыше 300 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что МЧС Донецкой народной республики (ДНР) разминировало железнодорожный вокзал Мариуполя и начало восстанавливать пути.