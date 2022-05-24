Российские саперы разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов «Уран-6»

МО РФ: ВС России разминируют побережье в Мариуполе с помощью роботов «Уран-6»

Российские саперы проводят разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя с помощью роботов «Уран-6». Об этом сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, параллельно с территорией комбината «Азовсталь» российские саперные подразделения приступили к разминированию от взрывоопасных предметов участков побережья Азовского моря, которые прилегают к порту.

Как отметил один из инженеров отряда Международного противоминного центра, саперы находили боеприпасы, оставшиеся после боев, а также минометные мины. Всего специалисты Международного противоминного центра с начала работы на территории Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили свыше шести тысяч взрывоопасных предметов, уточнил он.

Ранее Минобороны показало видео, как инженерные подразделения Вооруженных сил России приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.