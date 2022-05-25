В Румынии заявили о сохранившейся угрозе подрыва кораблей на украинских минах

В Минобороны Румынии заявили, что угроза подрыва кораблей на украинских минах сохраняется

Угроза подрыва румынских кораблей на украинских минах, размещенных в акватории Черного моря, сохраняется. Об этом заявил министр обороны Румынии Василе Дынку в разговоре с B1 TV.

По словам министра, представители Евросоюза и НАТО уже обсуждают вопрос о проведении морской и наземной миссий по разминированию в Черном море и аграрных областях Украины. Однако Дынку признал, что пока это едва ли это возможно, поскольку акватория «блокирована российскими силами», а сам Киев «не позволит» начать разминирование до конца боевых действий.

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 мин.