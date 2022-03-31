Минобороны ответило на обвинения Зеленского о минировании военными Черного моря

МО РФ опровергло обвинения Зеленского в якобы минировании военными Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский, в ходе выступления перед депутатами норвежского Стортинга обвинивший Россию в «минировании Черного моря» и блокировании иностранных судов в украинских портах, не знаком с реальной обстановкой за пределами Киева и деятельностью своих же подчиненных. Такое опровержение сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50.

Из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин, разъяснили в Минобороны России.

«Под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении», — заявил Конашенков.

28 марта штаб ВМС Румынии сообщил об обнаружении дрейфующей мины. По данным ВМС, мину обнаружил рыбный траулер. Для ее обезвреживания в море вышел минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой водолазов-саперов на борту. Найденная мина была уничтожена.

26 марта в Босфорском проливе также обнаружили мину. Из-за этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря.

