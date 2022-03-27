Турция начала изучать обнаруженную в Босфоре мину

Минобороны Турции приступило к изучению якорной мины, обнаруженной в Босфоре

Министерство национальной обороны Турции приступило к изучению якорной мины, обнаруженной в проливе Босфор, чтобы установить ее принадлежность. Об этом сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает ТАСС в воскресенье, 27 марта.

«Нам поступала различная информация из России и с Украины. Поступала информация, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. На дежурство заступили наши тральщики», — заявил глава военного ведомства Турции. По его словам, на данный момент известно, что это мина старого образца, однако пока не удалось установить, какому государству она принадлежит.

Ранее, 26 марта, турецкие СМИ сообщили, что в Босфорском проливе обнаружена еще одна мина. По информации журналистов, Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе.