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В проливе Босфор обнаружили вторую мину

Yeni Akit: подводные защитные команды ВС Турции обнаружили в Босфоре вторую мину

Фото: Umit Bektas / Reuters

Подводные защитные команды ВС Турции обнаружили вторую мину в проливе Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал Yeni Akit.

«Объект, предположительно, мина, обнаружен в Босфоре во второй раз. Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе», — сообщают журналисты.

Первую мину обнаружили днем 26 марта. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, найденным в Босфорском проливе предметом оказалась мина старого образца. Это стало известно в результате исследования.

После этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря между Болгарией и Кефкеном. Подчеркивается, что мера была принята ради безопасности жизни и имущества турецких рыбаков и населения страны в целом.

Неделю назад Центр общественных связей ФСБ сообщил, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. В ЦОС отметили, что подобное может происходить из-за обрывов тросов.

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Марина Совина
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