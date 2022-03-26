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Турция ввела частичный запрет на рыбную ловлю

Турция запретила ловлю рыбы в части Черного моря после обнаружения мины в Босфоре

Фото: Shutterstock

Турция ввела запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря. Такое решение было принято после обнаружения в проливе Босфор мины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

«С сегодняшнего дня (26 марта 2022 года) до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Черного моря между Болгарией и Кефкеном», — говорится в сообщении Минсельхоза. В заявлении подчеркивается, что мера была принята ради безопасности жизни и имущества турецких рыбаков и населения страны в целом.

Ранее стало известно, что Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за найденной в Босфоре мины. Об этом рассказал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

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26 марта турецкая газета Star рассказала о движении у входа в Босфорский пролив инородного тела, похожего на мину. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта. Из-за обнаружения предмета движение судов в оба направления по Босфору было приостановлено. Спустя некоторое время судоходство возобновили.

Позже в Минобороны Турции заявили, что обнаруженным в проливе объектом действительно оказалась мина. В ведомстве уточнили, что, как показало исследование предмета, это была мина старого образца.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. В ведомстве отметили, что подобное может происходить из-за обрывов тросов.

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Маргарита Щигарева
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