Минобороны Турции подтвердило обнаружение мины в Босфоре

В Минобороны Турции заявили, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина

В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что обнаруженным в Босфорском проливе объектом оказалась мина старого образца. Информацию о нахождении мины подтвердил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

После того, как инородное тело было обнаружено в субботу, 26 марта, у входа в Босфор, было проведено исследование объекта, результаты которого показали, что найденный предмет — устаревшая мина.

При этом Акар обратил внимание, что к настоящему времени команда подводной обороны нейтрализовала опасный предмет. Отмечается, что переговоры Турции с властями России и Украины по данному вопросу продолжаются.

Ранее в марте сообщалось, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. Об этом заявил в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, отметив, что подобное может происходить из-за обрывов тросов.