Турция связалась с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре

Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за найденной в Босфоре мины

Власти Турции связались с Россией и Украиной после найденной в проливе Босфор мины. О проведенных переговорах рассказал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает РИА Новости.

«Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», — заявил Акар.

Ранее в субботу, 26 марта, турецкие СМИ рассказали о движении у входа в Босфорский пролив предмета, похожего на мину. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.

Из-за инцидента движение судов в оба направления по Босфору было приостановлено. Спустя некоторое время судоходство возобновили.

Позднее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил обнаружение мины. Он сообщил, что найденным в проливе объектом оказался взрывной снаряд старого образца.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья, пояснив, что подобное может произойти из-за обрывов тросов. В ФСБ также рассказали, что ВМС Украины установили более 400 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.