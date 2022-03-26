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В проливе Босфор возобновили движение судов

Пролив Босфор открыли для судоходства после приостановки из-за похожего на мину предмета

Фото: Shutterstock

В проливе Босфор возобновили движение судов после приостановки из-за сообщений об обнаружении предмета, похожего на мину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление береговой безопасности Турции.

«Босфор открыт для судоходства», — цитирует агентство заявление управления.

Ранее в субботу, 26 марта, турецкая газета Star рассказала о движении у входа в Босфорский пролив предмета, похожего на мину. Позже Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.

Из-за инцидента движение судов в оба направления по Босфору было приостановлено до соответствующего распоряжения, заявила береговая охрана Турции.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья, пояснив, что подобное может произойти из-за обрывов тросов. В ФСБ также рассказали, что ВМС Украины установили более 400 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

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Варвара Кошечкина
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