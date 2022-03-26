Движение судов в проливе Босфор приостановили

В проливе Босфор приостановили судоходство из-за обнаружения похожего на мину объекта

В проливе Босфор в субботу, 26 марта, было приостановлено судоходство. Такая мера была предпринята из-за сообщений об обнаружении похожего на мину объекта. Об этом пишет ТАСС.

«Движение судов в оба направления из-за этого инцидента приостановлено до особого распоряжения», — сказали агентству в службе береговой охраны Турции.

Ранее 26 марта турецкая газета Star рассказала о движении у входа в Босфорский пролив предмета, похожего на мину. Позже Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.

19 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. В ведомстве также рассказали, что ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.