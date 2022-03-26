Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Движение судов в проливе Босфор приостановили

В проливе Босфор приостановили судоходство из-за обнаружения похожего на мину объекта

Фото: Umit Bektas / Reuters

В проливе Босфор в субботу, 26 марта, было приостановлено судоходство. Такая мера была предпринята из-за сообщений об обнаружении похожего на мину объекта. Об этом пишет ТАСС.

«Движение судов в оба направления из-за этого инцидента приостановлено до особого распоряжения», — сказали агентству в службе береговой охраны Турции.

Ранее 26 марта турецкая газета Star рассказала о движении у входа в Босфорский пролив предмета, похожего на мину. Позже Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.

19 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. В ведомстве также рассказали, что ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны предупредило о звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат
Собянин призвал москвичей к осторожности из-за непогоды
Минобороны показало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ «Бук»
Немецкие фермеры предупредили о беспрецедентном скачке цен
ЦБ разрешил торговлю всеми российскими акциями на Мосбирже
В Норвегии призвали Бьорндалена объясниться из-за позиции Домрачевой по России
Движение судов в проливе Босфор приостановили
«Евродрону» подобрали двигатель
Двое мужчин устроили танцы со стрельбой в центре Москвы
Раскрыты главные предпочтения российских туристов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.