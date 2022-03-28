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В Румынии обнаружили дрейфующую мину

Штаб ВМС Румынии сообщил об обнаружении дрейфующей мины

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

В Черном море, примерно в 70 километрах от румынского полигона Капу Мидия (уезд Констанца на юго-востоке страны), была обнаружена дрейфующая морская мина. Об этом сообщил штаб Военно-морских сил (ВМС) Румынии, передает ТАСС.

По сообщению ВМС, мину обнаружил рыбный траулер. Для ее обезвреживания в море вышел минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой водолазов-саперов на борту. «Мина была уничтожена без проблем», — добавили в штабе военно-морских сил Румынии.

Ранее ответственный редактор «Независимого военного обозрения» капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в разговоре с «Лентой.ру» оценил опасность боеприпасов, которые могут дрейфовать в море. Он заявил, что уничтожение подводных мин, попавших в Черное море, могут уйти годы. Главную опасность дрейфующие снаряды представляют для гражданского судоходства.

26 марта в Босфорском проливе также нашли мину. Из-за этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря. Из-за этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря.

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Николай Чигасов
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