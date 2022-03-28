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Оценена опасность мин в Черном море для гражданских судов

Военный аналитик Литовкин назвал невозможным разминирование боеприпасов в Черном море

Фото: Yoruk Isik / Reuters

На уничтожение подводных мин, попавших в Черное море, могут уйти годы. Главную опасность дрейфующие снаряды представляют для гражданского судоходства, считает ответственный редактор «Независимого военного обозрения», капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. Опасность боеприпасов, которые могут дрейфовать в море, он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Отследить дрейфующие мины могут только военные суда. Разминировать эти снаряды невозможно, утверждает аналитик.

«Их нельзя разминировать, их можно только уничтожить. Опасность для гражданского судоходства это представляет абсолютную. Если мы говорим про военных моряков, то при каждом выходе в море отрабатывается борьба с минной опасностью, на корабле постоянно следят за обстановкой вокруг и могут вовремя обнаружить и принять меры для уничтожения такого объекта. На гражданских судах такой опции нет, экипаж идет просто по GPS и следит только за тем, чтобы на пересечении курса не оказалось другого судна. Вероятность нарваться на мину у гражданского судна выше, чем у военного», — объяснил он.

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Если знать, сколько мин оказалось в Черном море, есть возможность избавиться от части из них, полагает Дмитрий Литовкин.

«Береговые и патрульные службы должны внимательно следить за акваторией прибрежных вод. Известно направление течения в Черном море, по которому дрейфуют мины, известна скорость этих течений, поэтому можно рассчитать приблизительное время появления этих объектов в секторе ответственности тех или иных служб. Мина может просто дрейфовать, может затонуть, вариантов масса, поэтому неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы от них избавиться. Сами они вряд ли разорвутся, потому что сейчас находят даже снаряды времен Великой Отечественной войны. В Балтийском море, например, это была большая проблема, что-то там осталось до сих пор» — рассказал аналитик.

Минобороны Турции сообщило, что в Черном море у границы с Болгарией обнаружена мина. На место для нейтрализации отправлена группа подводной обороны.

26 марта в Босфорском проливе также нашли мину. Из-за этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря.

Ранее ФСБ допустила дрейф установленных Киевом мин в Черном море в сторону Босфора. Это случается из-за обрывов тросов.

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Мария Сметанина
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